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ЖИТЕЛЬНИЦА МАЛАЙЗИИ СКОНЧАЛАСЬ В ВОЗРАСТЕ 128 ЛЕТ

28.10.2017 07:50
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ЖИТЕЛЬНИЦА МАЛАЙЗИИ СКОНЧАЛАСЬ В ВОЗРАСТЕ 128 ЛЕТ

В Малайзии в возрасте 128 лет скончалась самая старая жительница страны. Согласно записи в ее удостоверении личности, Сафия Уджанг родилась 11 февраля 1889 года.

Долгожительница умерла естественной смертью 26 октября в округе Рембау в штате Негери-Сембилан в западной части страны, сообщает Star. Ее похоронили вечером того же дня по мусульманским обычаям.

У старушки остался 74-летний сын, шесть внуков и тридцать правнуков.

Следует отметить, что достижение Уджанг не было официально признано международными организациями, ведущими учет мировых долгожителей. До сих пор прожившим самую длинную жизнь жителем Земли, чьи даты рождения и смерти были подтверждены документально, считается француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Из ныне живущих землян самой старой считается японка Наби Таджима, которой 4 августа 2017 года исполнилось 117 лет. Всего же в Японии проживает более 60 тысяч граждан, чей возраст перевалил за 100 лет.



Теги: Донбасс, Малайзия, смерть, сын, внук
 
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