Последние новости раздела
- Путин и Лукашенко подписали важное военное соглашение15:49
- МИД РФ накрыло новой волной маразма: "Волкер призывает, чтобы миротворцы ООН "оккупировали" Донбасс и взяли его в кольцо", - Лавров15:09
- В КНДР погибли 200 человек при обвале тоннеля на полигоне для ядерных испытаний14:11
- Россия в ООН предложила миротворцам повсеместно охранять миссию ОБСЕ в Украине13:31
- Волкер четко указал место "Л/ДНР" в переговорном процессе по Донбассу: "так называемым "республикам" тут не место"07:29
- Геращенко в Великобритании подняла вопрос о безвизе для Украины20:30
- ЧП в крупнейшем соборе мира: погиб украинец20:10
- ФБР сдался главный свидетель против российских олигархов19:53
- Встреча Порошенко и главы МИД Испании: Санкции против России должны сохраняться19:20
- Вооруженный мужчина взял заложников в детсаду: первые подробности трагедии18:40
ФБР сдался главный свидетель против российских олигархов
30.10.2017 19:53
Теперь США могут использовать бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в качестве свидетеля против российских олигархов, которые держат деньги на Западе.
Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
"Вопрос в том, как все это дело может повернуться. Если действительно Конгресс добьется выполнения закона о санкциях, то уже против российских олигархов будут выдвигаться различные обвинения. Тогда Манафорта смогут использовать, чтобы дотравливать кого-то из российских олигархов, которые держит деньги на Западе. Использовать для этого его свидетельские показания", — сказал Толстов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ФСБ, олигархи
Читайте также:
- У Путина всё под контролем: "Нельзя пускать радикалов в крымскую власть" (ВИДЕО)
- Из ФСБ массово увольняется начальство
- Мнение: ФСБ готовит плацдарм для возможного возобновления боевых действий на Донбассе
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки
- Попались "кроты" из Службы внешней разведки и СБУ
- Подозревают в сепаратизме: в офис "Эха Москвы" ворвались ФСБшники
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР17:11
- В мариупольском порту отремонтируют ледокол «Капитан Белоусов»16:11
- Геноцид украинцев в "ЛНР": из-за украинского флага террористы похитили и удерживают в плену 16-летнего парня16:09
- «Чудотворец» Моторола: в «ДНР» рассказали, как террорист превзошел пророка Моисея. ВИДЕО15:31
- «Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет", - главари боевиков отреагировали на заявление Волкера14:51
- Боевики чего-то испугались: группой террористов "ЛНР" были задержаны наблюдатели ОБСЕ неподалеку от оккупированного Луганска13:49
- Террористы плевали на все договоренности: ОБСЕ фиксирует увеличение количества взрывов в зоне АТО13:08
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова12:10
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 31 октября10:51
- На КПВВ в зоне АТО установили защитные навесы10:37
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР17:11
- Для раздачи земли фронтовикам ликвидируют садовые товарищества Мариуполя16:50
- Обыск у сына Авакова: десятки титушек заблокировали все входы в дом сына главы МВД в Харькове, полиция ищет взрывчатку16:29
- В мариупольском порту отремонтируют ледокол «Капитан Белоусов»16:11
- Геноцид украинцев в "ЛНР": из-за украинского флага террористы похитили и удерживают в плену 16-летнего парня16:09
- Путин и Лукашенко подписали важное военное соглашение15:49
- «Чудотворец» Моторола: в «ДНР» рассказали, как террорист превзошел пророка Моисея. ВИДЕО15:31
- МИД РФ накрыло новой волной маразма: "Волкер призывает, чтобы миротворцы ООН "оккупировали" Донбасс и взяли его в кольцо", - Лавров15:09
- В Нидерландах превратили Tesla Model S в катафалк15:00
- «Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет", - главари боевиков отреагировали на заявление Волкера14:51
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров"