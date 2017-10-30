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Источник: НАСА скрывает информацию о приближающемся к Земле метеорите
Китайские астрономы заявили о том, что американское космическое агентство НАСА пытается скрыть от человечества очень важную информацию – сотрудникам агентства известно о том, что к Земле приближается очень опасный метеорит G2‐939, и 31 октября он войдет в земную атмосферу.
Как информирует replyua.net, ученые из Китая провели собственные исследования и установили, что космический объект уже завтра может упасть в Тихий океан.
И это самый оптимистичный сценарий. Согласно самому худшему сценарию, метеорит упадет в густонаселенные районы Индии. Более того, китайцы считают, что метеорит несет угрозу и для их страны. Астрономы из Китая опасаются, что американцы будут и в дальнейшем сообщать лишь о тех угрозах, которые касаются территории Соединенных Штатов.
В НАСА же говорят о том, что не стали обнародовать информацию об объекте, поскольку он имеет небольшие размеры и не представляет угрозы. Астрономы НАСА также уверяют, что метеорит сгорит в слоях атмосферы и на Землю не упадет.
Теги: Донбасс, космос, метеорит
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