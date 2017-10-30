Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На Марсе "засекли" огромного кота-мутанта

30.10.2017 08:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Марсе "засекли" огромного кота-мутанта

Уфологи заметили на Марсе шестиметрового кота-мутанта. 

Обнаружить аномалию удалось благодаря сервисам американской компании Google. В Сети ведутся активные обсуждения находки, сделанной исследователями космического пространства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Камера запечатлела на Марсе необыкновенный объект, имеющий внешнее сходство с котом. Размеры для домашнего животного впечатляющие – его длина составляет шесть метров. На снимке выделяется голова, лапы и хвост. Уфологи уверены, что это марсианский кот. Пользователи начали активно обсуждать заявление исследователей. Одни действительно видят на фотографии животное, другие критически относятся к этим словам.

Некоторые полагают, что на камеру попал объект естественного происхождения, а внешнее сходство с котом не доказывает ничего. Уфологи не согласны с критиками и продолжают гнуть собственную линию. Сотрудники американского космического агентства NASA воздерживаются от комментариев по этому поводу.



Теги: Донбасс, космос, Марс, кот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх