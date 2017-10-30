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На Марсе "засекли" огромного кота-мутанта
Уфологи заметили на Марсе шестиметрового кота-мутанта.
Обнаружить аномалию удалось благодаря сервисам американской компании Google. В Сети ведутся активные обсуждения находки, сделанной исследователями космического пространства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Камера запечатлела на Марсе необыкновенный объект, имеющий внешнее сходство с котом. Размеры для домашнего животного впечатляющие – его длина составляет шесть метров. На снимке выделяется голова, лапы и хвост. Уфологи уверены, что это марсианский кот. Пользователи начали активно обсуждать заявление исследователей. Одни действительно видят на фотографии животное, другие критически относятся к этим словам.
Некоторые полагают, что на камеру попал объект естественного происхождения, а внешнее сходство с котом не доказывает ничего. Уфологи не согласны с критиками и продолжают гнуть собственную линию. Сотрудники американского космического агентства NASA воздерживаются от комментариев по этому поводу.
Теги: Донбасс, космос, Марс, кот
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