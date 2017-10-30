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Теракт в мечети Нигерии: смертник унес с собой пятеро жизней

30.10.2017 17:50
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Теракт в мечети Нигерии: смертник унес с собой пятеро жизней

В результате взрыва террориста-смертника в мечети на северо-востоке Нигерии минимум 5 человек погибли. Об этом со ссылкой на АFР передает Укринформ.

"По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник, когда террорист-смертник подорвался внутри мечети в северо-восточной Нигерии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нападение произошло примерно в 15 километрах на север от Майдугури.

Смертник был одет как один из паломников, он устроил взрыв внутри мечети во время утренней молитвы, в результате убив себя и пятерых человек, а также ранив еще нескольких.

Напомним, количество жертв в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо превысило 300 человек.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Нигерия, теракт, мечеть
 
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