Вооруженный мужчина взял заложников в детсаду: первые подробности трагедии

30.10.2017 18:40

В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду.

Об этом передает Life.ru

Жуткий инцидент произошел в Армавире. Мужчина ворвался в детский сад "Манушак" и взял в заложники персонал учреждения и детей.

О пострадавших среди детей сообщений нет, однако мужчина повредил ухо одной из воспитательниц.

Оказалось, что жена и теща мужчины работают в этом детсаду, передает "Интерфакс".

"Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом", - сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным, в заложниках остаётся один ребёнок.

Источник: https://from-ua.com