Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Вооруженный мужчина взял заложников в детсаду: первые подробности трагедии

30.10.2017 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду.

Об этом передает Life.ru 

Жуткий инцидент произошел в Армавире. Мужчина ворвался в детский сад "Манушаки взял в заложники персонал учреждения и детей.

О пострадавших среди детей сообщений нет, однако мужчина повредил ухо одной из воспитательниц.

Оказалось, что жена и теща мужчины работают в этом детсаду, передает "Интерфакс".

"Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом", - сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным, в заложниках остаётся один ребёнок.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Армения, детсад, заложники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх