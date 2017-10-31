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Путин и Лукашенко подписали важное военное соглашение

31.10.2017 15:49
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Путин и Лукашенко подписали важное военное соглашение

Президент России Владимир Путин подписал законы о совместной с Беларусью охране внешней границы в воздушном пространстве и совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух государств. Об этом сообщает from-ua.com.

"Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики", – сказано в тексте документа о совместной охране границ.

Отмечается, что соответствующие законы были приняты Госдумой 20 октября 2017 года и одобрены Советом Федерации 25 октября.



Теги: Донбасс, Путин, Беларусь, Российская Федерация, граница, охрана , соглашение, Лукашенко
 
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