Путин и Лукашенко подписали важное военное соглашение

31.10.2017 15:49

Президент России Владимир Путин подписал законы о совместной с Беларусью охране внешней границы в воздушном пространстве и совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух государств. Об этом сообщает from-ua.com.

"Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики", – сказано в тексте документа о совместной охране границ.

Отмечается, что соответствующие законы были приняты Госдумой 20 октября 2017 года и одобрены Советом Федерации 25 октября.