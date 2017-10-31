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В КНДР погибли 200 человек при обвале тоннеля на полигоне для ядерных испытаний

31.10.2017 14:11
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В КНДР погибли 200 человек при обвале тоннеля на полигоне для ядерных испытаний

В КНДР обрушился тоннель на полигоне для ядерных испытаний "Punggye-ri", в результате чего погибло много людей. Об этом сообщает агентство Южной Кореи Yonhap.

По словам одного северокорейского чиновника, обвал произошел во время строительства подземного тоннеля на ядерном полигоне на северо-востоке КНДР.

Сообщается, что большое количество работников оказались в ловушке. Впоследствии, во время спасательной операции произошел еще один обвал.

Вероятно, во время обвала погибло 200 человек.

Об обвале первым сообщил японский телеканал Asahi, однако пока неизвестно, когда именно это произошло.

Напомним, полигон "Punggye-ri" был местом шестого ядерного испытания Северной Кореи 3 сентября. Пока неизвестно, послужило ли испытание причиной дальнейшего обвала тоннеля.



Теги: Донбасс, Корея, испытания, полигон, обвал, тоннель, погибли, КНДР
 
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