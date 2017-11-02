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Рианна переезжает к арабскому миллиардеру
Отношения Рианны и ее нового бойфренда выходят на новый уровень
Отношения Рианны и ее нового бойфренда, миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля, выходят на новый уровень. Стало известно, что Рианна занялась продажей своего нью-йоркского пентхауса на Манхэттене, в котором обитала последние четыре года.
Напомним, что слухи о романе певицы и богатого наследника владельцев компании, владеющей эксклюзивными правами на дистрибуцию автомобилей Toyota в Саудовской Аравии, появились еще летом. Тогда папарацци подловили пару во время отдыха на Ибице. А недавно возлюбленные подогрели интригу вокруг своего романа, когда фотографы засняли их в Бостоне.
Джамиль — заместитель президента и вице-председатель одной из крупнейших компаний мира Abdul Latif Jameel. Состояние семьи Джамиля оценивается в $1,5 млрд.
Рианна переедет в один из домов своего избранника. Впрочем, у нее также есть собственный особняк в Западном Голливуде.
Новый кавалер Рианны в восторге от форм своей девушки. Близкий друг пары рассказала порталу Hollywood Life: "Рианна не намерена меняться ради кого-то. Ей комфортно в этом весе, и она хочет, чтобы рядом был мужчина, который примет ее полностью. Более того, Хассан в восторге от ее форм. Он обращается с ней как с принцессой".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Рианна, певица
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