Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Рианна переезжает к арабскому миллиардеру

02.11.2017 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рианна переезжает к арабскому миллиардеру

Отношения Рианны и ее нового бойфренда выходят на новый уровень

Отношения Рианны и ее нового бойфренда, миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля, выходят на новый уровень. Стало известно, что Рианна занялась продажей своего нью-йоркского пентхауса на Манхэттене, в котором обитала последние четыре года.

Напомним, что слухи о романе певицы и богатого наследника владельцев компании, владеющей эксклюзивными правами на дистрибуцию автомобилей Toyota в Саудовской Аравии, появились еще летом. Тогда папарацци подловили пару во время отдыха на Ибице. А недавно возлюбленные подогрели интригу вокруг своего романа, когда фотографы засняли их в Бостоне.

Джамиль — заместитель президента и вице-председатель одной из крупнейших компаний мира Abdul Latif Jameel. Состояние семьи Джамиля оценивается в $1,5 млрд.

Рианна переедет в один из домов своего избранника. Впрочем, у нее также есть собственный особняк в Западном Голливуде.

Новый кавалер Рианны в восторге от форм своей девушки. Близкий друг пары рассказала порталу Hollywood Life: "Рианна не намерена меняться ради кого-то. Ей комфортно в этом весе, и она хочет, чтобы рядом был мужчина, который примет ее полностью. Более того, Хассан в восторге от ее форм. Он обращается с ней как с принцессой".

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Рианна, певица
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх