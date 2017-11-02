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В Британии сменили министра обороны из-за скандала о домогательстве
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра обороны после того, как экс-глава оборонного ведомства Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Telegraph.
Новым главой британского минобороны станет Гэвин Уильямсон, главный парламентский организатор консерваторов в Палате общин и парламентский секретарь Казначейства.
Назначение Уильямсона стало неожиданностью для его коллег, поскольку его имя не было включено в список потенциальных кандидатов на должность.
Считалось, что Тереза Мэй впервые в истории страны может назначить женщину на этот пост. Среди возможных кандидатур обсуждали Пенни Мордон, действующего министра в Департаменте по вопросам труда и пенсий.
Однако Мэй остановилась на одном из своих ближайших соратников Гэвине Уильямсоне, который не имеет реального опыта в сфере обороны.
Гэвин Уильямсон является членом парламента от консерваторов с 2010 года, он представляет Южный Стаффордшир.
Напомним, накануне глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах в Вестминстере.
Министр обороны Британии признался, что 15 лет назад во время одного из обедов он положил руку на колено радиоведущей Джулии Хартли-Брюэр. Минстр извинился перед Хартли-Брюэр за свое поведение в то время.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Великобритания, скандал
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