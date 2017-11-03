Трамп анонсировал встречу с «важным» Путиным

03.11.2017 10:43

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Гордон.

По словам американского президента, Путин "очень важен для США", так как может помочь Соединенным Штатам с Северной Кореей и по ситуации в Сирии.

Трамп добавил, что также президенты "должны поговорить об Украине".

В ходе своей 12-дневной поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона Трамп намерен помимо Вьетнама посетить Японию, Южную Корею, Филиппины и Китай.

Саммит АТЭС намечен на 8–10 ноября 2017 года.

7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами была "позитивная химия".

Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

Источник: https://from-ua.com