Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского

03.11.2017 14:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского

В России на активиста Аслана Иритова, у которого отсутствуют кисти рук, завели уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.

Как сообщает Дождь, в заявлении, которое подали на ее отца, говорилось, что пострадавшему от нападения Аслана Иритова наложили четыре шва, передают Вести.

В то же время дочь Иритова утверждает, что когда ее отца, у которого нет кистей рук, забрал ОМОН, этот человек стоял у ворот их дома. По ее словам, "прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще".

"Меня побили, моей матери поломали два пальца, брату отцовскому поломали ребро. Аслана избили и забрали в правоохранительные органы", - рассказала свою версию дочь Иритова.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, избиение, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх