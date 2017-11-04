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Летальное оружие для Украины: в США рассматриваются три варианта
Источники в Госдепартаменте США сообщили каналу ABC News, что главе Белого дома Дональду Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине гранта на 47 млн. долларов для приобретения оборонительного оружия.
Отмечается, что на прошлой неделе обо всех трех вариантах был проинформирован Совет национальной безопасности США. Вскоре их могут подать на рассмотрение Трампу.
31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин") и средств противовоздушной обороны.
24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения, напоминает "ГОРДОН".
Теги: Украина, США, мир, оружие
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