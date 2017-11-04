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РФ прогнозируют исчезновение с карты цивилизованного мира
Известный аналитик, журналист, политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал введение Канадой санкций против российских чиновников по "закону Магнитского".
"Канада становится еще одной страной, которая начинает закрываться от российского "нового класса" – коррумпированных чиновников и бандитов, которые живут за счет воровства бюджетных денег и особых отношений с властью. И это не просто наказание группы людей, причастных к коррупции и издевательствам в российских тюрьмах. Это еще и тенденция, на которую не стоит закрывать глаза", – отметил Портников в колонке для "Радіо Свобода".
Эксперт напомнил, что в 2014 году, когда вводились первые санкции в связи с аннексией Крыма, оккупацией Донбасса и уничтожением малайзийского лайнера, в Москве утверждали, что от этого пострадает сам Запад.
"На самом деле – это проблема России. Страна, которая защищает свое право на коррупцию и агрессию, понемногу исчезает с карты цивилизованного мира. Никто за последние годы и не подумал отменять санкции против России. Более того, эти санкции расширяются, к ним присоединяются все новые и новые страны, которые не хотят соглашаться с пренебрежением к праву", – подчеркнул Портников.
Он прогнозирует, что в следующем году Россию ждет настоящий "фестиваль санкций" из США.
"Эта проблема становится уже не только проблемой рядовых россиян. Это еще и проблема тех, кто сегодня у власти, кто зарабатывает – вернее, ворует – огромные деньги, - подчеркивает аналитик. - Деньги есть, но потратить их можно разве что в Ялте или Сухуми. Не самый лучший вариант для тех, кто собирался приобрести за эти деньги весь мир".
Напомним, что 19 октября 2017 года в Канаде вступил в силу закон "О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей", известный как "закон Магнитского".
3 ноября власти Канады обнародовали список лиц, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с этим законом. Всего в списке 52 человека, 30 из них – россияне.
Россия ввела ответные меры в отношении Канады.
Теги: Россия, Канада, мир, санкции
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