- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- "Зарубились" РФ и Канада 09:57
- Секс-скандал со Спейси набирает обороты08:45
- Российское вмешательство: экс-советник Трампа дал показания07:57
- Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие19:15
- Звезда "Игры престолов" женился на бывшей жене Ленни Кравица18:34
- Семейство Кардашьян получит рекордный гонорар за съемки на ТВ18:10
- Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым16:20
Российское вмешательство: экс-советник Трампа дал показания
Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - Картер Пейдж - выступил перед комитетом по разведке США по делу о «российском вмешательстве».
Как сообщает The New York Times, Пейдж подтвердил, что встречался с чиновниками России в ходе визита в Москву в 2016 году, однако добавил, что они «просто пересеклись».
«Я быстро поздоровался с парой людей. И всё», - уверяет Пейдж.
В свою очередь, Трамп назвал позором для страны расследование конгресса о «вмешательстве» России в президентские выборы.
Ранее американские СМИ сообщили, что доклад о наличии у России возможного компромата на избранного президента США Дональда Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.
Накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о «вмешательстве» России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.
Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США.
Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».
Теги: Россия, США, выборы, показания
- Трамп отреагировал на слова Путина о невмешательстве в американские выборы
- Жители Нью-Йорка требуют честных выборов в России
- Сенаторы США назвали кибератаки РФ тревожным сигналом
- Перебор роспропаганды: в Кремле связали возобновление войны на Донбассе в августе с президентскими выборами в США
- Хакнули 39 штатов: в СМИ появились неопровержимые доказательства причастности России к вмешательству в выборы в США
- Медведев готов президентствовать еще пять лет
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- "Охота" на призывников добралась до Львова16:05
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Розенко высказался касательно возврата субсидий14:54
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска