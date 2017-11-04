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Секс-скандал со Спейси набирает обороты

04.11.2017 08:45
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Секс-скандал со Спейси набирает обороты

Сервис Netflix и телестудия MRC отстранила исполнителя главной роли Кевина Спейси, который попал в серьезный секс-скандал, от съемок последнего, шестого сезона сериала "Карточный домик". Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление компаний.

"Netflix больше не будет участвовать в съемках "Карточного домика" с участием Кевина Спейси", — сказали в пресс-службе Netflix .

Отстранение Спейси является юридически необходимым первым шагом к окончательному расторжению контракта с актером, сказал изданию осведомленный источник.

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах в 1986 году. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его на вечеринку, а потом выпил и стал приставать к нему. После этого Рэпп несколько лет умалчивал об этом и не общался с актером. После заявления Рэппа, 30 октября, Спейси извинился перед ним, но сказал, что не помнит этой встречи, напоминает "Дождь".

Позже о сексуальных домогательствах со стороны Спейси рассказали члены съемочной группы "Карточного домика". Они описали поведение актера как "хищника". По их словам, Спейси может себе позволить прикосновения без разрешения и грубые комментарии. Собеседники издания отметили, что целью Спейси обычно становились молодые мужчины.

2 ноября представитель Спейси сообщил, что актер решил пройти лечение. По его словам, он "берет время на то, чтобы пройти обследование и лечение". Какое лечение намерен пройти актер, его представитель не уточнил.

Отметим, что 58-летний Спейси является лауреатом премии "Оскар" за главную роль в фильме "Красота по-американски". С 2013 года он играет в популярном политическом сериале "Карточный домик", где исполняет главную роль политика Фрэнка Андервуда, идущего "по трупам" к посту главы Белого дома.



Теги: кино, мир, секс, Голливуд, скандал, Кевин Спейси
 
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