- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- "Зарубились" РФ и Канада 09:57
- Секс-скандал со Спейси набирает обороты08:45
- Российское вмешательство: экс-советник Трампа дал показания07:57
- Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие19:15
- Звезда "Игры престолов" женился на бывшей жене Ленни Кравица18:34
- Семейство Кардашьян получит рекордный гонорар за съемки на ТВ18:10
- Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым16:20
"Зарубились" РФ и Канада
Россия ответила зеркально на новые санкции Канады, запретив въезд в страну десяткам канадцев.
"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", - говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", — добавила она.
Напомним, что 19 октября в Канаде официально вступил в силу закон о санкциях против иностранных чиновников, допустивших нарушения прав человека или замешанных в коррупции, именуемый также "законом Сергея Магнитского". Под удар попал ряд российких чиновников.
5 октября нижняя палата парламента Канады приняла свой аналог "акта Магнитского" против граждан РФ.
Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.
Теги: Россия, Канада, мир, санкции
- Портников - россиянам: "Вы рискуете при любом кризисе сорваться в такую кровавую кашу, что и представить себе нельзя"
- Самой «мировой» канадкой стала бывшая украинка
- Американцы раскрасят советскую "Золушку"
- США и Канада проведут над Россией наблюдательный полет
- ОБСЕ: Именно Россия мешает установлению мира на Донбассе
- Канада не нашла подтверждений российским обвинениям в адрес Украины по Крыму
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- "Охота" на призывников добралась до Львова16:05
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Розенко высказался касательно возврата субсидий14:54
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска