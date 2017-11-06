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Ученые научились обманывать бактерии

06.11.2017 18:45
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Ученые научились обманывать бактерии

Это поможет победить ряд болезней

У бактерий нет нервной системы, а движения почти хаотичны, пишет Хроника.инфо со ссылкой наznaj.ua

Известно, что бактерии умеют двигаться к полезным для них объектам - например пище - с помощью хемотаксиса (реакции на химический раздражитель). В этом году четверо швейцарских микробиологов установили, что кроме хемотаксиса у бактерий есть нечто вроде осязания - способность чувствовать прикосновения. Исследователям удалось не только разгадать бактериальный механизм осязания, но и обмануть его.

Чувство поверхности очень важно для бактерий: отчасти благодаря ему они узнают подходящие для жизни места (например, стенки кишечника или слизистые оболочки). Способность чувствовать прикосновения направляет движение бактерий и помогает колонизировать большие участки подходящей поверхности. Успех инфекции тоже часто зависит от бактериального "чувства локтя": благодаря ему бактерии образуют пленки - сообщества из миллионов клеток, более устойчивые к антибиотикам, чем отдельные группы бактерий.

Исследователи, во главе с выдающимся профессором биологии Ив Бруном, узнали, как бактерии обнаруживают и цепляются за поверхности. У многих бактерий есть жгутики - органоиды, которым одноклеточные пользуются как веслом. В движение жгутик приводит мембранный мотор. Швейцарские биологи выяснили, что именно благодаря мотору безвредные для человека бактерии Caulobacter crescentus способны чувствовать прикосновение к поверхности и реагировать на него. Жгутик C. crescentus выступает в качестве щупа; натыкаясь на препятствие, его рецепторы запускают каскад реакций,который завершается активным синтезом липких полисахаридов, с помощью которых бактерия прикрепляется к поверхности. Чтобы обмануть бактерии в ощущении поверхности, команда Бруна приложила большую молекулу малеимида к пили, чтобы эффективно блокировать движение этих структур.



Теги: Донбасс, бактерии, ученые
 
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