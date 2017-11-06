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В Париже открылся ресторан для нудистов

06.11.2017 13:40
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В Париже открылся ресторан для нудистов

В Париже на днях открыли первый французский ресторан для нудистов "O Naturel", сообщает сайт Подробности.
Войдя в заведение, посетители должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Всего помещение может одновременно принять 40 человек, а средний чек составит около 30 евро.
В сети уже появились первые фото особого ресторана. Полностью обнаженные гости на снимках едят блюда и наслаждаются напитками. Кстати, в "O Naturel" окна с улицы специально затемнены, поэтому прохожим не видно, что происходит внутри.



Теги: Париж, ресторан, нудист
 
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