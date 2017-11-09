Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо впервые снимутся вместе

09.11.2017 21:30

К подбору актеров Квентин Тарантино всегда подходит очень тщательно

Квентин Тарантино в интервью неоднократно заявлял, что, сняв десятый фильм, попрощается с карьерой режиссера – и потому каждый новый проект культового режиссера оказывается чуть ли не "на вес золота". На днях стало известно, что Квентин закончил сценарий к своей 9-й по счету картине, которая расскажет о нашумевшей серии убийств Чарльза Мэнсона – и хочет увидеть в актерском составе Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

К подбору актеров Квентин Тарантино всегда подходит очень тщательно, и в каждом его фильме снимается целая плеяда звезд. И с Ди Каприо, и с Питтом режиссер уже работал – в "Джанго освобожденном" и "Бесславных ублюдках" соответственно. А вот на экране эти два актера, что интересно, еще не встречались – ни у Тарантино, ни у какого-либо другого режиссера. Исключение составляет, разве что, 16-минутная короткометражка Мартина Скорсезе "Пробы", где Питт появляется в камео.

Работать над производством картины впервые не будет компания братьев Вайнштейн – Тарантино от многолетнего сотрудничества с ней отказался и сейчас ищет для своего фильма новую студию. Заодно выяснились и новые подробности о самой картине – по словам источников, это будет драма, действие которой разворачивается в конце 60-х или начале 70-х. Сравнивать новый проект Тарантино, по мнению инсайдеров, можно, скорее, с "Криминальным чтивом".

Источник: https://www.segodnya.ua



