- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Готовьтесь все: Путин предупредил о скорой войне21:41
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- СКАНДАЛ! В Польше обломки разрушенного памятника УПА использовали для ремонта дороги18:35
- У результаті проведених перевірок деякі закарпатці вже втратили пенсію в Угорщині18:16
- Спецназ готовится к штурму: в Грузии проходит масштабная АТО17:45
- "Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание17:16
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо впервые снимутся вместе
К подбору актеров Квентин Тарантино всегда подходит очень тщательно
Квентин Тарантино в интервью неоднократно заявлял, что, сняв десятый фильм, попрощается с карьерой режиссера – и потому каждый новый проект культового режиссера оказывается чуть ли не "на вес золота". На днях стало известно, что Квентин закончил сценарий к своей 9-й по счету картине, которая расскажет о нашумевшей серии убийств Чарльза Мэнсона – и хочет увидеть в актерском составе Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.
К подбору актеров Квентин Тарантино всегда подходит очень тщательно, и в каждом его фильме снимается целая плеяда звезд. И с Ди Каприо, и с Питтом режиссер уже работал – в "Джанго освобожденном" и "Бесславных ублюдках" соответственно. А вот на экране эти два актера, что интересно, еще не встречались – ни у Тарантино, ни у какого-либо другого режиссера. Исключение составляет, разве что, 16-минутная короткометражка Мартина Скорсезе "Пробы", где Питт появляется в камео.
Работать над производством картины впервые не будет компания братьев Вайнштейн – Тарантино от многолетнего сотрудничества с ней отказался и сейчас ищет для своего фильма новую студию. Заодно выяснились и новые подробности о самой картине – по словам источников, это будет драма, действие которой разворачивается в конце 60-х или начале 70-х. Сравнивать новый проект Тарантино, по мнению инсайдеров, можно, скорее, с "Криминальным чтивом".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Брэд Питт, Леонардо ди Каприо
- В Москве арестовали имущество чиновника, который рассказал американцам о допинге в России
- Мирослав Гай: "На наших кордонах сосредоточено огромнейшее войско - и нам его еще закапывать"
- Посол США в Украине пояснила, как остановить войну на Донбассе
- Порошенко и Трамп встретятся в феврале - дипломаты
- Путин "определился" насчет США и большой войны: подписан важнейший документ
- "Ув'язни ведмедя". У США зняли фільм про українських хакерів, що борються із Росією
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Украинским военным разрешили носить усы и бороды22:00
- Готовьтесь все: Путин предупредил о скорой войне21:41
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Доллар по 30: что будет на самом деле20:25
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- Госпіталізація Холодницького: що сталося насправді19:58
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого