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Дочь Людмилы Гурченко планируют похоронить рядом с матерью
По предварительным данным, причиной смерти Марии Королевой стала сердечная недостаточность
Адвокат семьи Гурченко Шота Горгадзе рассказал, что планирует сделать все от него зависящее, чтобы дочь Людмилы Марковны Мария Королева была похороненарядом со своей матерью на Новодевичьем кладбище.
12 ноября Людмиле Марковне исполнилось бы 82 года. Жизнь актрисы и певицы оборвалась в марте 2011-го.
"Планируем исполнить волю внучки Людмилы Марковны. Она хочет, чтобы Маша была похоронена рядом с мамой. Это объяснимо. Будем решать этот вопрос. Мы столкнемся с некоторыми сложностями. Народ, которому столько лет дарила свое творчество великая актриса, заслуживает, чтобы ее дочь покоилась рядом с ней", — рассказал юрист интернет-изданию starhit.ru.
При этом юрист не дает окончательных гарантий исполнить желание Елены Королевой. По его словам, похоронить Марию на Новодевичьем кладбище будет достаточно сложно, так как места здесь выкупаются заранее и стоят крайне дорого.
Отцом Марии был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка. У Королевой остались дочь Елена и внучка Тася.
По предварительным данным, причиной смерти Марии Королевой стала сердечная недостаточность. 58-летнюю женщину нашла в подъезде ее дома дочь покойной — Елена. Хотя ни Мария, ни Людмила не скрывали сложных отношений, после смерти актрисы ее дочь призналась, что последнее время часто мысленно разговаривала с ушедшей матерью.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, похороны, Гурченко
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