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Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества
По мнению британского физика, это произойдет уже к 2600 году.
Британский физик Стивен Хокинг предрек исчезновение человечества на Земле к 2600 году. Ученый полагает, что до этих пор население будет расти, а потребление энергии увеличиваться, вследствие чего планета будет напоминать к этому моменту "пылающий огненный шар", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По мнению физика, единственный путь к спасению - найти другую пригодную для жизни планету. При этом человечество должно отправляться на поиски в те зоны, где до него никого не было.
Таким образом человеку можно будет продлить свое существование еще на миллион лет. Об этом физик заявил в ходе видеовыступления на саммите Tencent WE в Пекине.
Также он призвал потенциальных инвесторов оказать поддержку его проекту Breakthrough Starshot, который предполагает путешествие к Альфа Центавра - звездной системе, которая ближе всего расположена к Земле. По расчетам Хокинга, в этом районе может находиться планета, которая пригодна для жизни.
Кроме того ученый подчеркнул, что его проект корабля сможет достичь звездной системы за двадцать лет, в то время, как современным это под силу только за тридцать.
Теги: Донбасс, предсказание, Стивен Хокинг, человечество
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