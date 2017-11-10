- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Готовьтесь все: Путин предупредил о скорой войне21:41
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- СКАНДАЛ! В Польше обломки разрушенного памятника УПА использовали для ремонта дороги18:35
- У результаті проведених перевірок деякі закарпатці вже втратили пенсію в Угорщині18:16
- Спецназ готовится к штурму: в Грузии проходит масштабная АТО17:45
- "Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание17:16
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума
Лента Ярослава Лодыгина "Ворошиловград" по одноименному роману Сергея Жадана получила главный приз секции Work in Progress международного кинофорума Connecting Cottbus.
50 проектов со всей Европы конкурировали с украинским фильмом, над которым работал продакшен LIMELITE в партнерстве с Государственным агентством Украины по вопросам кино и каналом "Украина".
"Мы снова победили! Немецкий Котбус становится фартовым местом для нашего фильма! В прошлом году экспертная публика выбрала "Ворошиловград" как лучший проект среди многих в Центральной и Восточной Европе. Мы восприняли это, как жест доверия и большой аванс. После того, как мы показали жюри отснятый материал – получили главный приз секции Work in Progress (в работе). Среди 50 проектов со всей Европы!", – рассказал режиссер картины Ярослав Лодыгин.
По его словам, в следующем году команда фильма попытается получить главный приз кинофорума за уже завершенную картину.
"Мы очень рады, что эксперты отметили нашу работу. Эта победа – хорошая возможность представить проект крупнейшим международным сейлс-агентам, дистрибьюторам и телеканалам", – добавил генпродюсер Владимир Яценко.
Съемки картины немного больше месяца длились в Старобельске Луганской области, после чего продолжились в Киеве и закончились в конце сентября.
Историю возвращения главного героя Германа в родной край зрители увидят в кинотеатрах осенью 2018 года. После премьеры на больших экранах показ фильма запланирован на телеканале "Украина".
"Ворошиловград" – одно из самых пронзительных произведений в современной украинской литературе, которое признано BBC "Лучшим украинским романом Десятилетия", переведенное на английский, польский, французский, русский и немецкий языки, отмечено многочисленными национальными и международными наградами.
Зритель увидит в картине известных украинских актеров, таких как: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и др.
Канал "Украина" выступает генеральным медиапартнером картины "Ворошиловград". Официальная страница фильма в Facebook – facebook.com/voroshilovgradfilm.
Вкратце сюжет в следующем:
Однажды главный герой "Ворошиловграда" Герман получает телефонный звонок. Его брат, владелец старой бензоколонки, исчез. Герман вынужден вернуться на родной Донбасс, где он не был много лет, чтобы разобраться с ситуацией. Там он встречается с реальными и вымышленными персонажами, друзьями детства и местной мафией, которая пытается отобрать его бизнес. Неожиданно для себя Герман осознает, что защищает не только бензоколонку, но и свое прошлое, будущее и свой дом. Он решает остаться в родном городе с людьми, которые любят его, требуют его защиты и верят ему.
Теги: Донбасс, кино, фильм, культура
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Украинским военным разрешили носить усы и бороды22:00
- Готовьтесь все: Путин предупредил о скорой войне21:41
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Доллар по 30: что будет на самом деле20:25
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- Госпіталізація Холодницького: що сталося насправді19:58
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого