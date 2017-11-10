Умер сатирик Задорнов

10.11.2017 09:58

Российские СМИ сообщили, что на 70-м году жизни умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.



Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.



Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.



Концерты сатирика собирали полные залы. Он широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни, в том числе, фразой, "ну, они тупые".



Поддержал оккупационные действия российской власти касательно Украины, после чего попал в список артистов, которым запрещен въезд в Украину.



Известен своими шутками касательно трагедии "Боинга", погибшего над Донбассом.