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Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео

13.11.2017 09:15
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Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео

Неприятный эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги между "Рейнджерс" и "Эдмонтоном". В начале второго периода при счете 1:1 нападающий хозяев Джимми Веси получил кровавую травму лица.

24-летний хоккеист сцепился с форвардом "Эдмонтона" Заком Кассианом в своей зоне, из-за чего тот потерял равновесие и в падении коньком разрезал Веси рот. Пострадавшего в срочном порядке увели со льда для оказания медицинской помощи.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, хоккей, травма
 
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