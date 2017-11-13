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Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео
13.11.2017 09:15
Неприятный эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги между "Рейнджерс" и "Эдмонтоном". В начале второго периода при счете 1:1 нападающий хозяев Джимми Веси получил кровавую травму лица.
24-летний хоккеист сцепился с форвардом "Эдмонтона" Заком Кассианом в своей зоне, из-за чего тот потерял равновесие и в падении коньком разрезал Веси рот. Пострадавшего в срочном порядке увели со льда для оказания медицинской помощи.
"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, хоккей, травма
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