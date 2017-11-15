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Танец медсестер в нижнем белье перед начальством спровоцировал скандал (ВИДЕО)

15.11.2017 07:25
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Танец медсестер в нижнем белье перед начальством спровоцировал скандал (ВИДЕО)

В южнокорейской больнице Святого Сердца разгорелся скандал, после того, как на корпоративе молодые медсестры исполнили откровенный танец.

Как пишет издание Ридус, об этом стало известно, когда одна из сотрудниц выложила в соцсети видео праздничного танца на ежегодном спортивном мероприятии.

По некоторым данным, на сцене в трусах и топах оказались медсестры, которые устроились на работу недавно. Очевидно, они побоялись увольнения и согласились.

Как пишет Korea Times, исполнить танец их заставили начальники. При этом на празднике девушкам пришлось крутить бедрами перед руководством фонда, заведующего больницами и университетами по стране.

Ассоциация медсестер Южной Кореи уже пожаловалась в Министерство труда и занятости на неподобающее отношение к медработникам, которые трудятся за низкую зарплату и часто работают сверхурочно. В ведомстве пообещали привлечь виновных к ответственности.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, танец, скандал, Южная Корея
 
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