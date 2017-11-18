- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Гражданин Грузии ранил двух человек в ресторане Харькова. ВИДЕО17:48
- Выдворение из Украины лже-бойца АТО Надирадзе16:30
- Радиоактивный выброс в России: стало известно о вреде для украинцев15:51
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- Украина будет просить МВФ о новом кредите, для погашения старых долгов12:20
- Стало известно о планах России: в опасности все регионы Украины08:11
- Политический кризис в Германии: Меркель сделала важное заявление21:51
- Прогноз на 2018-й: Землю будет трясти со страшной силой21:04
“Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина
В России при загадочных обстоятельствах внезапно скончался замглавы департамента протокола МИД РФ Сергей Барашков. Информацию прокомментировал известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.UA".
Он обратил внимание на то, что Барашков отвечал за встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите во Вьетнаме, которая сорвалась в последний момент. “Награда нашла героя? Напомню, Путин во Вьетнаме настолько разозлился на пнувшего его с подиума Трампа, не пожелавшего общаться и пяти минут, что пригрозил "наказать виновных". Ну вот - кажется, виновный определен”, - выразил мнение Голобуцкий. Ему показалось очень странным и подозрительным, что чиновника такого ранга не искали аж 3 дня. Отметим, что о смерти Барашкова стало известно 16 ноября. Его тело обнаружили в заполненной водой ванне. Обстоятельства гибели не сообщаются.
Теги: Россия, Донбасс, смерть, дипломат
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын
- В России комментируют череду "списанных героев Новороссии" и прогнозируют пополнение их рядов
- Умер не Путин, а Распутин, считавший, что Россия убивает сама себя (ВИДЕО)
- Умер известный советский мультипликатор, автор мультфильмов о Малыше и Карлсоне
- Из-за авиаударов российских ВВС только в одном сирийском поселке погибло 42 человека
- "Прощайте, Эльдар Александрович! Спасибо за все" - в сети волна скорби
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)21:59
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)21:59
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- 1,2 миллиона украинских семей останутся без субсидий20:46
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- В Украине значительно подорожает основной продукт18:40
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть