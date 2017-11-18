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“Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина

18.11.2017 09:36
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“Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина

В России при загадочных обстоятельствах внезапно скончался замглавы департамента протокола МИД РФ Сергей Барашков. Информацию прокомментировал известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.UA".

Он обратил внимание на то, что Барашков отвечал за встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите во Вьетнаме, которая сорвалась в последний момент. “Награда нашла героя? Напомню, Путин во Вьетнаме настолько разозлился на пнувшего его с подиума Трампа, не пожелавшего общаться и пяти минут, что пригрозил "наказать виновных". Ну вот - кажется, виновный определен”, - выразил мнение Голобуцкий. Ему показалось очень странным и подозрительным, что чиновника такого ранга не искали аж 3 дня. Отметим, что о смерти Барашкова стало известно 16 ноября. Его тело обнаружили в заполненной водой ванне. Обстоятельства гибели не сообщаются.



Теги: Россия, Донбасс, смерть, дипломат
 
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