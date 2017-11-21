- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности13:43
- Дмитрий Хворостовский умер12:50
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук10:50
- Отказ от УПА? Дещица рассказал о важном шаге Киева для примирения с Варшавой10:35
- МИД Украины сообщило о признании парламентами 14 стран Голодомор геноцидом украинского народа10:18
- Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу10:00
- СМИ: Евросоюз предложит Киеву инвестиционный план09:45
Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию
Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий после начала масштабного конфликта с главой "МВД" вывез семью в российский Воронеж, а сам живет и дает указания из приграничного с Украиной российского города Донецка (Ростовская область). Об этом на собственной странице в социальной сети сообщил известный журналист Сергей Иванов, передает dialog.ua.
Стало известно, что ситуация развивается по негативному для Плотницкого сценарию, вероятно, на сторону бунтующего "министра внутренних дел" встали силовики местного "МГБ", что говорит о возможной потере поддержки Плотницкого со стороны ФСБ. Более того, в публичных заявлениях Плотницкого обвинили в убийстве бывшего премьера "ЛНР" Цыплакова - до настоящего времени предположительной причиной его смерти называли самоубийство. При этом бегство Потницкого на территорию России указывает на тревожную обстановку для главы "ЛНР".
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, Воронеж, МВД, ФСБ, ЛНР, боевики, Плотницкий
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
- Как менялся состав российской оккупационной группировки на Донбассе
- Для жителей ОРДЛО в России отменили правило пребывания не более 90 дней
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут13:00
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- В Донецкой области открылся биогазовый завод11:56
- Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук10:50
- Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу10:00
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- В Украине взлетают цены на масло, молоко и мясо15:03
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы14:00
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности13:43
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося13:25
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком