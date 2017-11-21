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Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
В Луганске из здания захваченного облсовета эвакуировали работников “министерства”. Террористы готовятся штурмовать “дом правительство ЛНР” для свержения Игоря Плотницкого. Только что здесь прогремел взрыв, сообщает dialog.ua.
Боевик Андрей Пушкин заявил о том, что выложенного в Сеть компромата хватит для ареста всех сотрудников “НС ЛНР”, однако, несмотря на это, все командиры наемников поддержали Корнета. По предположению боевиков, Плотницкий пошел ва-банк, так как в случае потери власти в “ЛНР” ему не будет места ни в “республике”, ни в России.
Сегодня наемники намерены штурмовать “дом правительство ЛНР” для свержения Плотницкого. “Негодяй должен предстать перед судом народа вместе с подельниками. За смерть Мозгового и Дремова, за травлю казачества и Колыван, и Шашлычник должны предстать перед судом”, - требуют террористы.
Координатор проекта “Стоп террор” Семен Кабакаев пишет, что в оккупированном Луганске БТРрами перекрыли все центральные улицы, взяв в оцепление (в оцеплении люди без опознавательных знаков, все понимают, что вмешались регулярные подразделения армии РФ). “На данном этапе у меня есть информация, что часть батальонов и подразделений поддерживает Корнета и готовы будут применить оружие, чтобы противостоять людям Плотницкого”, - пишет Кабакаев.
Плотницкий, понимая, что его могут убрать с занимаемой должности, зачищает конкурентов, которые могут помешать ему править и дальше. По последним данным, Корнет взял под контроль “админсуд”.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ЛНР, боевики, Плотницкий, террористы
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