Дмитрий Хворостовский умер

22.11.2017 12:50

Сегодня в Лондоне скончался Дмитрий Хворостовский - знаменитый оперный певец.

Теперь он умер по-настоящему: в начале октября СМИ облетела фейковая новость о его смерти. Ошиблась журналистка, которую после ложного сообщения уволили.

На этот раз смерть певца подтвердила семья Хворостовского в Facebook, также об этом журналистам сообщил певец Дмитрий Маликов.

Певец умер на 56 году жизни после продолжительной болезни: у него было онкологическое заболевание.

Источник: https://strana.ua