"Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание

22.11.2017 17:16

Стали известны подробности завещания известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался сегодня ночью в Лондоне после продолжительной борьбы с раком.

Про необычное последнее желание певца рассказал Иосиф Кобзон, чьи слова приводит ТАСС. Хворостковский хотел быть похоронен в двух местах в России.

"Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать и похоронить часть праха в Москве, а вторую часть - в Красноярске. Ждем, когда его супруга примет окончательное решение, - сказал Кобзон.

Напомним. что Хворостовский умер рано утром 22 ноября в Лондоне. Ему было 55 лет. Он боролся с опухолью мозга с 2015 года. В конце 2016 года Хворостовский объявил, что больше не будет петь в опере, но продолжит записывать новые альбомы и давать концерты. В сентябре с сайта Хворостовского пропала афиша выступлений.

Источник: https://strana.ua