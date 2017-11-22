- Румынию захлестнул протест: 70 тысяч человек вышли на улицы12:26
- В России назвали главное условие для возвращения Украине Крыма12:10
- Извержение вулкана заблокировало в аэропорту острова Бали около 60 тыс. туристов10:06
- Сенсация: Рамзан Кадыров хочет покинуть пост руководителя Чечни09:48
- Эрдоган назвал условие, при котором согласится уйти в отставку09:30
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- Литва намерена передать Украине вооружения почти на два миллиона евро07:17
- В Совете Европы рассказали, как шантаж поможет РФ избавиться от санкций07:10
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- Тымчук прокомментировал активизацию ФСБ РФ на Донбассе и не только20:36
Срочный разговор Трампа и Путина. Беседовали по телефону, тема – Украина. Подробности
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину.
Об этом передает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома.
Так, в ходе телефонного разговора президенты обсудили Украину, Сирию, Иран, Афганистан и КНДР.
Отмечается, что их беседа продолжалась около часа.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с народом Украины и поддержку Киеву.
Напомним, 21 ноября Путин также провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, во время которых заявил, что военная операция в Сирии завершена.
Как сообщалось ранее, в сеть попали секретные планы, которые касались начала третьей мировой войны. В частности, 35-й президент США Джон Кеннеди во времена своего правления загорелся коварным планом касательно развязывания войны с Советским союзом.
Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на рассекреченные политические архивы.
Коварную идею Кеннеди поддержал советник по национальной безопасности Макджордж Банди, а также директор национальной разведки Джон Маккоун и председатель Объединенного комитета начальников штабов Лайман Лемницер.
План пришел бы в действие в случае инсинуации нападения на американский военный объект или базу союзников советскими самолетами МиГ-17, МиГ-19 и Ил-14. Поставлять их должны были «третьи страны».
«Существует вероятность того, что такие самолеты могут использоваться в операции обмана, призванной запутать вражеские самолеты в воздухе, начать внезапное нападение на вражеские объекты или в провокационную операцию, в ходе которой советские самолеты будут атаковать США или дружественные объекты, чтобы оправдать вмешательство США», – сказано в документе.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Дональд Трамп
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- Путин опять диктовал условия Обаме
- Возможно сегодня в Сочи решается вопрос по созданию российской авиабазы в Бобруйске
- Про що говорили Путін і Макрон по телефону
- Путин вынужден снова согласиться на нормандский формат и переговоры с Порошенко
- Путин и Макрон настроились на серьезный разговор об Украине
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать12:40
- Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой11:12
- Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"10:19
- Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными09:17
- ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой08:45
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой21:59
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко21:34
- В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях21:26
- Смертельный бой: подробности самовольной атаки, которая обернулась трагедией15:08
- Цена на бензин снова растёт14:45
- ВСУ усилят охрану на всех военных складах14:30
- Захарченко снова угрожает Украине “симметричным ответом” 14:15
- Вся правда о молоке14:00
- В АП назвали «главных врагов режима» – это Тимошенко и Рабинович 13:58
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти 13:45
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Сын нардепа совершил вооруженное ограбление магазина13:15
- Финансовый надзор: как банки проверяют доходы украинцев12:55
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- В Луганске - новый переворот
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- В районе Горловки развернулось сражение
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО