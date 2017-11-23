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Частная разведка США: «переворот» против главаря «ЛНР» был нужен Кремлю

23.11.2017 18:40
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Частная разведка США: «переворот» против главаря «ЛНР» был нужен Кремлю

Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Об этом говорится в материале разведывательно-аналитической компании Stratfor, которой есть в распоряжении "Апострофа".
"Как бы там ни было, интерес Кремля заключается в поддержании стабильности в Луганске. Москва могла допустить эскалацию ситуации, чтобы создать впечатление, что Россия не контролирует сепаратистские силы напрямую, и добавить "правдоподобия" в отрицание своей роли в конфликте. Однако маловероятно, что Кремль позволит ситуации ухудшиться до такой степени, что внутренняя ссора боевиков станет угрожать его контролю над оккупированной территорией или его переговорам о вводе миссии миротворцев ООН на Донбасс", - считают аналитики.



Теги: Донбасс, переворот, разведка, Кремль, ЛНР
 
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