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В Кремле вяло отреагировали на прибытие главаря "ЛНР"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что прибытие в Москву главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, сбежавшего из Луганска, не является вопросом Кремля.
"Я по-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с "ЛНР". Собственно, приезд Плотницкого в Москву - это не вопрос, которым занимается администрация президента", - заявил Песков.
При этом он в очередной раз подчеркнул: "Альтернативы Минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин".
Как мы сообщали, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили своё виденье ситуации в Луганске, где "министр МВД" Игорь Корнет при поддержке то ли "ДНР", то ли РФ, фактически отстранил от власти главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
Теги: Россия, Москва, ЛНР, Плотницкий, Песков
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- Передел власти в Луганске: Плотницкий вернется?08:10
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово07:46
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