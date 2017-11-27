Врачи борются за жизнь легенды советского кино

27.11.2017 18:12

Известный советский и российский актер и режиссер Олег Табаков доставлен в реанимацию в Москве

Как пишет telegram-канал Mash, у него подозревают тяжелое воспаление легких.

Также сообщается, что информацию о госпитализации Табакова уже подтвердили в справочной Первой Городской больницы.

«Сегодняшний спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ имени А.П. Чехова отменен», — отмечает telegram-канал Mash.

Напомним, Олега Табакова украинский зритель знает по фильмам: «Москва слезам не верит», «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», «Гори, гори, моя звезда», «Ширли-мырли», «Сирота казанская». Его голосом также говорит герой «Трое из Простоквашино» — кот Матроскин.

Источник: Politeka