Два экстремала запрыгнули с горы в летящий самолет (ВИДЕО)

29.11.2017 16:40

Французские экстремалы Фред Фюген и Винс Реффет, одетые в специальные костюмы-крыло, спрыгнули с вершины Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и на ходу запрыгнули в летящий самолет, сообщает Телеканал новостей «24».

Высота вершины, с которой прыгали смельчаки, составляет четыре тысячи метров.

По словам экстремалов, к трюку они готовились очень тщательно, перед тем совершив 100 тренировочных полетов в Испании.

К слову, внимательные пользователи сайта Reddit успели заметить, что подобный трюк есть в одном из фильмов "бондианы" – "Золотой глаз" в 1995 году. Там Джеймс Бонд влетает в самолет на мотоцикле.