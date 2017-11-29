Кадырова обвинили в попытке госпереворота

29.11.2017 14:28

Прокуратура Черногории обвинила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в том, что он принимал участие в попытке государственного переворота в 2016 года. Его также подозревают в том, что он агитировал лидеров мусульман сотрудничать с партией "Демократический фронт", сообщают "Известия".

По данным издания, в обвинительных актах на суде еще с прошлого месяца фигурирует имя Кадырова. Об этом стало известно из письма министру иностранных дел Сергею Лаврову, которое составили лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Их, напомним. также обвиняют в подготовке переворота.

Как известно, в Черногории 29 июля 2017 года стартовал судебный процесс над организаторами антиконституционных действий на выборах в парламент 16 октября 2016 года.

Источник: https://from-ua.com