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"Мы уладим это": Трамп отреагировал на новое ракетное испытание КНДР

29.11.2017 11:17
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"Мы уладим это": Трамп отреагировал на новое ракетное испытание КНДР

Президент США Дональд Трамп пообещал уладить ситуацию с очередным запуском межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР.

Об этом он заявил во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, видео которой опубликовал в своем Twitter.

"Мы позаботимся об этом. Эту ситуацию мы уладим", - сказал Трамп.

Напомним, на рассвете 29 ноября (по местному времени) Северная Корея провела запуск очередной баллистической ракеты.

Полковник Минобороны США Роберт Мэннинг сообщил, что ракета пролетела около 1000 км, прежде чем упасть в Японском море.

Позже стало известно, что военные Южной Кореи провели военные учения.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с запуском руководством Северной Кореи баллистической ракеты.

 

Источник: http://nv.ua 



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, КНДР
 
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