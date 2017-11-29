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Создан новый вид алкоголя, его состав вас шокирует

29.11.2017 07:41
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Создан новый вид алкоголя, его состав вас шокирует

Новый алкогольный напиток создан в Сингапуре, в его основу легла сыворотка, которая остается от производства сыра тофу.

Напиток назвали sachi, что можно перевести как "блаженство", "счастье". Его разработкой занимался Национальный университет Сингапура.

По словам ученых, процесс занимает три недели, включая производство соевого молока - основы сыра тофу - и отделение сыворотки, к которой затем добавляют сахар и кислоту. Крепость нового напитка не уточняется.

Sachi описывается как напиток с фруктовым вкусом, который, по словам ученых, напоминает саке. Сыворотка от тофу причислена к необработанным отходам и, сбрасываемая в воду, загрязняет окружающую среду.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, алкоголь, сыр
 
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