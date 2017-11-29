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Свадьба года: стало известно где и когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизаветта II посетит церемонию
События развиваются стремительно. Принц Гарри и Меган Маркл только вчера, 27 ноября, объявили о своей помолвке, а сегодня уже стали известны место и время их свадебной церемонии. Одна из самых ожидаемых свадеб 2018 года состоится в мае, в Виндзорском замке. Резиденция британских монархов находится в городе Виндзор, графство Беркшир, Англия.
В жизни 36-летней американской актрисы Меган Маркл много перемен: скоро она станет частью королевской семьи Великобритании и сменит актерскую карьеру на статус принцессы или герцогини. Кроме того, она примет британское гражданство и новую веру перед церемонией в Часовне Святого Георгия в Винздоре.
Место свадьбы было выбрано неслучайно – в резиденции пара провела много времени во время их стремительного романа. Кроме того, Гарри и Меган всеми силами постаралась избежать пышной церемонии в Вестминстерском аббатстве ради более интимной церковной службы. В той же часовне женился отец Гарри на Камилле, герцогине Корнуоллской, в 2005 году. Но интерес к королевской свадьбе настолько высок, что церемонию, скорее всего, будут транслировать по телевидению.
Свадьбу в Виндзорском замке легко смогут посетить королева Елизаветта II ее супруг, принц Филипп, которые недавно отметили 70-летие совместной жизни. Выяснилось, что королевская семья будет платить за все мероприятие: музыку, цветы и прием.
Разведенные родителя невесты – Томас Маркл и Дориа Рагланд – будут участвовать в церемонии. Однако будет ли отец сопровождать Меган к алтарю пока неизвестно.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, свадьба, принц Гарри
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