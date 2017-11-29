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Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации
Канадские ученые рассказали о появлении в ближайшем будущем новой сексуальной ориентации «цифросексуалов» (digisexuals’) — людей, которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности. Доклад на эту тему опубликован в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy
«Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения», — заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.
По его словам, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам.
«Нет никаких сомнений в том, что секс-роботы на подходе. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать», — констатирует Маккартур.
Исследователи призывают практикующих врачей понять природу «цифросексуальности» и быть готовыми к работе с клиентами, которые станут удовлетворять сексуальные потребности за счет технологий.
Авторы также подчеркивают, что описываемое ими явление может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувств вины и стыда.
Как сообщал Фонд ответственной робототехники (FRR), в ближайшее время секс-роботов начнут использовать в домах престарелых и будут «помогать» парам, практикующим отношения на расстоянии.
В настоящее время подобных роботов в мире производят четыре компании, однако эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия эта тенденция может стать повсеместной.
Как отмечает основатель FRR, почетный профессор робототехники и искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки, сейчас использование секс-роботов или кукол считается сексуальной девиацией, и пока неясно, изменится ли это в будущем.
«Нынешние исследования учитывают неосведомленную публику, поэтому трудно сказать, останутся ли «цифросексуальные» практики девиацией или же их широкое распространение приведет к тому, что социальные нормы изменятся», — цитирует его The Telegraph.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, робот, ученые, сексуальная ориентация
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