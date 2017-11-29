Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют

29.11.2017 08:11

На границе Индии и Пакистана есть место, которое прозвали «оазисом молодости». Местные жители там практически не болеют и выглядят молодо. Оно находится в долине реки Хунза.

Племени Хунза не известны ни рак, ни сердечно-сосудистых заболевания. Обитатели этих мест — исключительные долгожители.

Секрет их долголетия до сих пор остаётся загадкой для исследователей.

Условия жизни у членов этого племени достаточно суровые, поскольку Счастливая долина расположена на севере Индии в Гималаях, на берегу реки Хунзы.

Жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень схожи с европейцами.

Легенда гласит, что карликовое горское государство было заложено воинами армии Александра Македонского во время его Индийского похода.

Разговаривают они на собственном языке — бурушасхи (Burushaski, родство которого до сих пор не установлено ни с одним из языков мира, хотя все здесь знают и урду, а многие — английский).

Хунзы в 15-градусный мороз купаются в ледяной воде, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет они стройны и изящны, а в 65 лет еще рожают детей.

Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой.

Интересен ещё один факт: в весенний период, длящийся до 4 месяцев, когда фрукты еще не поспели, они почти ничего не едят и только раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается.

Шотландский врач МакКаррисон, первым описавший Счастливую долину, подчеркивал, что потребление белков там находится на низшем уровне нормы, если вообще это можно назвать нормой.

Суточная калорийность хунзы составляет в среднем 1933 ккал и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 г углеводов.

В 1984 году произошёл интересный случай: один из хунзакутов по имени Саид Абдул Мобуд, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу. Работники миграционной службы были в замешательстве, когда он предъявил им для контроля свой паспорт.

В соответствии с документом, хунзакут родился в 1823 году и ему исполнилось 160 лет.

Мулла, сопровождавший Мобуда отметил, что его подопечного считают святым в стране Хунза, известной своими долгожителями. Мобуд имеет отличное здоровье и пребывает в здравом уме и светлой памяти. Начиная с 1850 года, он отлично помнит все события.

Вот уж действительно феномен!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vmirechudes.com



