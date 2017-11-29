- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ16:15
- Германия и США достигли консенсуса по миротворцам на Донбассе – МИД ФРГ14:31
- Навіщо Філарет написав листа Кирилу: розкрито справжню причину13:47
- Переговоры с Путиным провалятся, Украине дадут серьезное оружие13:30
- Взрыв на химическом заводе: в Японии произошла масштабная авария12:30
Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют
На границе Индии и Пакистана есть место, которое прозвали «оазисом молодости». Местные жители там практически не болеют и выглядят молодо. Оно находится в долине реки Хунза.
Племени Хунза не известны ни рак, ни сердечно-сосудистых заболевания. Обитатели этих мест — исключительные долгожители.
Секрет их долголетия до сих пор остаётся загадкой для исследователей.
Условия жизни у членов этого племени достаточно суровые, поскольку Счастливая долина расположена на севере Индии в Гималаях, на берегу реки Хунзы.
Жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень схожи с европейцами.
Легенда гласит, что карликовое горское государство было заложено воинами армии Александра Македонского во время его Индийского похода.
Разговаривают они на собственном языке — бурушасхи (Burushaski, родство которого до сих пор не установлено ни с одним из языков мира, хотя все здесь знают и урду, а многие — английский).
Хунзы в 15-градусный мороз купаются в ледяной воде, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет они стройны и изящны, а в 65 лет еще рожают детей.
Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой.
Интересен ещё один факт: в весенний период, длящийся до 4 месяцев, когда фрукты еще не поспели, они почти ничего не едят и только раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается.
Шотландский врач МакКаррисон, первым описавший Счастливую долину, подчеркивал, что потребление белков там находится на низшем уровне нормы, если вообще это можно назвать нормой.
Суточная калорийность хунзы составляет в среднем 1933 ккал и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 г углеводов.
В 1984 году произошёл интересный случай: один из хунзакутов по имени Саид Абдул Мобуд, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу. Работники миграционной службы были в замешательстве, когда он предъявил им для контроля свой паспорт.
В соответствии с документом, хунзакут родился в 1823 году и ему исполнилось 160 лет.
Мулла, сопровождавший Мобуда отметил, что его подопечного считают святым в стране Хунза, известной своими долгожителями. Мобуд имеет отличное здоровье и пребывает в здравом уме и светлой памяти. Начиная с 1850 года, он отлично помнит все события.
Вот уж действительно феномен!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vmirechudes.com
Теги: Донбасс, здоровье, Пакистан, Индия, долголетие, феномен
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Новогодняя афера: в Карпатах сдают несуществующие домики на праздники18:00
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя17:20
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ16:15
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Как вылечить пяточную шпору15:19
- Спасаемся от зубной боли14:56
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить