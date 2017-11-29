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В России объявили войну Деду Морозу
Власти крупных городов РФ запретили приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов, пишет МК.
Чиновники руководствовались разными причинами. Часть их них объяснили это «борьбой с коррупцией» и «советами психологов». Также местные власти объясняют запрет попыткой избежать поборов на артистов, которые исполняют роль Деда Мороза, а также упорядочить их приглашение.
В частности, в Кирове заявили, что «артисты и фотографы используют муниципальную площадку, но за ее использование ничего не платят. Сейчас решили принять постановление, по которому такая новогодняя деятельность упорядочивается и подводится под категорию «Организация массовых мероприятий».
Теперь в случае приглашения Деда Мороза необходимо решение родительского комитета и отчисление артиста детсаду в размере 400 рублей за одну группу.
В Казани, согласно жалобам родителей, просто запретили приглашение артистов, пытаясь таким образом наладить «борьбу с коррупцией»: Дедов Морозов смогут играть лишь сами родители, однако для этого им потребуется медицинская книжка и справка об отсутствии судимости.
«Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты». По ее словам, «в младшие группы можно звать только Снегурочку», однако психологи не советуют и этого.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Дед Мороз
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