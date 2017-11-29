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Взрыв прогремел у Минфина, есть погибшие

29.11.2017 11:30
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Взрыв прогремел у Минфина, есть погибшие

Неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой большой мощности у здания Министерства финансов Йемена в городе Аден

Это произошло в среду, 29 ноября, сообщают местные жители и сотрудники больницы.

«В результате взрыва погибли, по меньшей мере, два человека, еще четверо пострадали», — говорится в сообщении.

Также в информации уточняется, что взрыв был такой мощности, что шестиэтажном здании министерства нанесен значительный ущерб. Кроме того, разбиты окна многих расположенных неподалеку домов.

Напомним, в Покровске Донецкой области прогремел взрыв в офисе регионального отделения «Национального корпуса». Пострадавших нет, однако сильно повреждено помещение офиса. По предварительным данным взрывчатка была заложена внутри офисного помещения неизвестными лицами.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на Reuters



Теги: Донбасс, Йемен, взрыв, Минфин
 
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