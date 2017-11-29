Заключенный застрял в мусоровозе при попытке бегства из тюрьмы (ВИДЕО)

29.11.2017 07:33

В городе Филадельфия в Пенсильвании Соединенных штатов Америки заключенный при попытке бегства из местной тюрьмы спрятался в мусорном баке, однако когда мусор забрал мусоровоз, мужчина застрял в нем.

Так, для того, чтобы освободить беглеца из автомобиля была осуществлена полноценная спасательная операция.

Более чем два часа сотрудники пожарной службы вытаскивали из пресса мусоровоза мешки с отходами, из-за которых было невозможно добраться к застрявшему мужчине.

Кроме того, на обнародованном видео спасения заключенного можно заметить, что после завершения спасательной операции беглеца забрала служба скорой помощи, что свидетельствует о полученных им серьезных травмах.

Источник: https://ukrainianwall.com