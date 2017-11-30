Россия разместит в оккупированном Крыму еще одну зенитную систему ПВО - ракетную систему С-400 "Триумф"

30.11.2017 12:58

Россия разместит еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на Южный военный округ.

"В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства РФ", - заявили в округе.

Отметим, что сейчас Россия разместила в Крыму зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400.

Ранее сообщалось о планах развернуть в Крыму еще один полк С-400.

Отметим, ЗРК С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.