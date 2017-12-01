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Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР
Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией
Бывший советник президента Трампа Майкл Флинн признал в суде, что сообщал ФБР ложные сведения о своих контактах с Россией.
Соответствующее решение окружного суда Колумбии приводит CNN.
"24 января 2017 года или около этой даты ответчик Майкл Флинн намеренно и сознательно сделал ложные и мошеннические фиктивные заявления в деле под юрисдикцией правительства США", – говорится в решении суда.
В частности, Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора. Флинн соврал, когда рассказал ФБР, что он не просил российского посла Сергея Кисляка "воздержаться от эскалации ситуации" в ответ на санкции, наложенные президентом Обамой на Россию и не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совбеза ООН.
Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.
В начале мая комитет Сената США по разведке потребовал от бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна передать все документы и записи о связи з Россией.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ФБР, Дональд Трамп
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