- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях21:02
- Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР20:30
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ16:15
Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях
Transparency International уличила Маслякова в махинациях с недвижимостью и финансами
Известного российского ведущего Александра Маслякова, который стал отцом КВН, уволили. Дело в том, что его заподозрили в финансовых махинациях. Об этом сообщила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.
Так, Масляков якобы не придерживался ограничений и запретов, наложенных законом РФ на руководителей государственных унитарных предприятий.
Александр Масляков-старший стал руководителем "Планеты КВН" в 2011 году. Тогда он уже был основателем частного творческого объединения "АМиК", которому принадлежат права на продукцию под брендом КВН.
В 2015 году Масляков стал индивидуальным предпринимателем, хотя по российскому закону руководители государственных унитарных предприятий не имеют права совмещать работу и бизнес.
В то же время, в пресс-службе компании прокомментировали увольнение Маслякова несколько иначе. Он ушел из КВН по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International.
"Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако, в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", – сказали в пресс-службе.
Напомним, в "чистилище" сайта "Миротворец" попал Александр Масляков вместе с сыном Александром Масляковым-младшим. На сайте сказано, что ведущего КВН занесли в список "из-за отрицания российской агрессии и как участника легализации аннексии Крыма и так называемой ДНР".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, махинации, КВН
- Из папки «Миротворца»: россиянин поехал на Донбасс, чтобы отдать 1,5 млн рублей за ипотеку
- За что убили Каддафи
- 80% российских авиаударов в Сирии направлены против групп, несвязанных с "Исламским государством"
- Нуланд и Сурков расписали "мягкую капитуляцию" РФ, а Донбассу "грозит" "Минск-3"
- Российские проблемы отразятся и на боевиках в Донбассе
- «Наш паровоз вперёд летит, в Донбассе остановка» - Славу Рабиновича потянуло на стихи
- Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту15:44
- Стало известно, где и когда можно получит деньги жителям опасной зоны Донбасса15:38
- В ОРЛО "узаконили" боевиков15:24
- На Светлодарской дуге была очень жаркая ночь15:10
- Бывшие командиры прикарманили деньги боевиков ОРДО14:51
- К Марьинке прилетело 10 мин14:46
- У Луганского "упало" полсотни мин14:35
- Летящие мины, подрыв и смертельное ранение: уточненные данные из зоны АТО14:28
- Опубликована карта из зоны АТО: ситуация обострилась14:21
- Оккупанты не дают обогреть жителей Марьинки и Красногоровки14:14
- Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту15:44
- Стало известно, где и когда можно получит деньги жителям опасной зоны Донбасса15:38
- В ОРЛО "узаконили" боевиков15:24
- На Светлодарской дуге была очень жаркая ночь15:10
- Бывшие командиры прикарманили деньги боевиков ОРДО14:51
- К Марьинке прилетело 10 мин14:46
- У Луганского "упало" полсотни мин14:35
- Летящие мины, подрыв и смертельное ранение: уточненные данные из зоны АТО14:28
- Опубликована карта из зоны АТО: ситуация обострилась14:21
- Оккупанты не дают обогреть жителей Марьинки и Красногоровки14:14
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Горловку заполонили "странные военные"
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова