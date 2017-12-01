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Взрыв на химическом заводе: в Японии произошла масштабная авария

01.12.2017 12:30
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Взрыв на химическом заводе: в Японии произошла масштабная авария

На химзаводе в Японии произошла масштабная авария, есть погибший.

В ​японской префектуре Сидзуока в городе Фудзи произошел взрыв на химическом заводе.

В результате взрыва на химзаводе в центральной Японии погиб один человек и 11 пострадали.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По его данным, взрыв произошел на предприятии Arakawa Chemical Industries Ltd.в городе Фудзи.

Завод производит химические вещества для производства бумаги и чернил для принтеров.

После взрыва на заводе начался пожар, местные власти объявили об эвакуации жильцов из расположенных поблизости домов.Перейти на Главную страницу.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, Япония, авария, химическая промышленность, завод
 
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