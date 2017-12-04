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Лечение простуды в разных странах: народные рецепты
Оказывается, во всем мире популярны народные методы лечения простудных заболеваний.
В Украине самыми распространенными являются такие рецепты лечения простуды на дому, как малиновый чай, паровые ингаляции на травяных отварах, обтирание уксусом и другие. А как лечат простуду без лекарств в других странах мира? Об этих способах борьбы с сезонными заболеваниями известно не многим:
В Колумбии люди привыкли лечиться при помощи продуктов, обладающих резким запахом. Обычно они используют мелко нарезанный чеснок, соединенный с мускатным орехом и измельченным лавровым листом, дабы избавиться от насморка и заложенности носа во время простуды.
В Сербии самым популярным противопростудным напитком, избавляющим и детей и взрослых от симптомов заболевания, является карамельное молоко. Готовится оно так: в кастрюльку налить немного воды и добавить три ложки сахара, на маленьком огне начать размешивать и когда сахар расплавится - медленно влить 300 мл молока и постоянно мешать до тех пор, пока консистенция и цвет напитка не станут однородными. Затем снять с плиты, перелить в чашку и дать чуть-чуть остыть и выпить его, пока он еще горячий.
В Китае растираются смесью эфирных масел, которую называют "Масло белого цветка". Она состоит и ментолового, перечного, камфорного, эвкалиптового и лавандового масел. Эту смесь втирают в области грудной клетки спереди и сзади, а также наносят на кожу под носом. Данная процедура позволяет быстро устранить признаки простуды, такие как насморк, заложенность носа, боль в горле, кашель и так далее.
В Японии для снижения температуры тела поджаривают без масла маринованную сливу, чтоб аж пригорела немного, затем заливают ее только что заваренным зеленым чаем и жидкость пьют. А с заложенностью носа японцы борются знакомым для украинцев методом - они готовят имбирный напиток с медом и лимоном.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, простуда, лечение, рецепт
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